США звинуватили Китай у спробі крадіжки даних щодо вакцини від COVID-19

Міністерство юстиції США звинуватило двох китайських хакерів Лі Сяоюя і Донга Цзяжуй в роботі на Міністерство держбезпеки Китаю і атаці на дослідження про вакцину проти коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Хакери нібито вивчили уразливості в системному забезпеченні не тільки компаній, які займаються вакциною, але і тих, хто розробляє тест-системи, а також препарати проти COVID-19.

Як повідомили в американському Мін'юсті, хакери планували передати інформацію уряду КНР і останнім часом вивчали уразливості в комп'ютерних мережах американських біотех компаній.

Разом з тим, у відомстві не уточнили, чи вдалося хакерам викрасти дані досліджень.

Відомство також стверджує, що хакери здійснювали атаки протягом десяти років, крім США вони зачіпали і інші країни з високорозвиненими технологіями – Австралію, Бельгію, Німеччину, Японію, Литву, Нідерланди, Іспанію, Південну Корею, Швецію і Великобританію.

Хакерів цікавила інформація щодо медичного обладнання та фармацевтики, цивільного і промислового машинобудування, оборони, бізнесу, освітнього софта. В одному з випадків китайські програмісти вимагали у користувача інтернету криптовалюту. Системи вони зламували, використовуючи загальновідомі уразливості в популярних програмах, а також у додатках для спільної роботи.

Мін'юст, зокрема, пред'явив хакерам звинувачення в змові з метою здійснення кібершахрайства (максимальне покарання – до п'яти років позбавлення волі) і крадіжці комерційної таємниці (до десяти років ув'язнення). Максимальне покарання за всіма пунктами повинен призначити конгрес США.

Нагадаємо, американський сенатор Рік Скотт заявив, що Китай нібито намагається "уповільнити і саботувати" розробку вакцини від коронавірусу на Заході.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 травня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися світом з лабораторії у місті Ухань (Китай).

У звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоби встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.