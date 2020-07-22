США звинуватили Китай у спробі крадіжки даних щодо вакцини від COVID-19
США звинуватили Китай у спробі крадіжки даних щодо вакцини від COVID-19.
Міністерство юстиції США звинуватило двох китайських хакерів Лі Сяоюя і Донга Цзяжуй в роботі на Міністерство держбезпеки Китаю і атаці на дослідження про вакцину проти коронавірусу COVID-19.
Про це йдеться в заяві на сайті відомства. Хакери нібито вивчили уразливості в системному забезпеченні не тільки компаній, які займаються вакциною, але і тих, хто розробляє тест-системи, а також препарати проти COVID-19.
Як повідомили в американському Мін'юсті, хакери планували передати інформацію уряду КНР і останнім часом вивчали уразливості в комп'ютерних мережах американських біотех компаній.
Разом з тим, у відомстві не уточнили, чи вдалося хакерам викрасти дані досліджень.
Відомство також стверджує, що хакери здійснювали атаки протягом десяти років, крім США вони зачіпали і інші країни з високорозвиненими технологіями – Австралію, Бельгію, Німеччину, Японію, Литву, Нідерланди, Іспанію, Південну Корею, Швецію і Великобританію.
Хакерів цікавила інформація щодо медичного обладнання та фармацевтики, цивільного і промислового машинобудування, оборони, бізнесу, освітнього софта. В одному з випадків китайські програмісти вимагали у користувача інтернету криптовалюту. Системи вони зламували, використовуючи загальновідомі уразливості в популярних програмах, а також у додатках для спільної роботи.
Мін'юст, зокрема, пред'явив хакерам звинувачення в змові з метою здійснення кібершахрайства (максимальне покарання – до п'яти років позбавлення волі) і крадіжці комерційної таємниці (до десяти років ув'язнення). Максимальне покарання за всіма пунктами повинен призначити конгрес США.
Нагадаємо, американський сенатор Рік Скотт заявив, що Китай нібито намагається "уповільнити і саботувати" розробку вакцини від коронавірусу на Заході.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 травня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися світом з лабораторії у місті Ухань (Китай).
У звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоби встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про витік коронавірусу з китайської лабораторії, в Пентагоні запевнили, що не знають, звідки він узявся.
Держсекретар США Майк Помпео теж запевнив, що американська влада не знайшла підтвердження того, що новий тип коронавірусу COVID-19 походить з лабораторії в китайському місті Ухань.
Президент США Дональд Трамп сказав, що угода з Китаєм, яка закінчила торговельну війну, тепер має другорядне значення. Зате американський уряд може ввести нові мита проти Китаю через його роль у поширенні коронавірусу.
Незабаром американський лідер заявив, що не вірить, ніби Китай міг навмисно почати поширення коронавірусу. Ймовірно, додав він, це трапилося через "некомпетентність".