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США жорстко вдарять по країні "русского міра": що сталося

5.1т Читати матеріал російською

США введуть нові санкції відносно Куби через порушення прав людини.

Про це радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон повідомив в Twitter. За його словами, США будуть продовжувати обмежувати кубинський режим.

"Ми будемо продовжувати обмежувати кубинський режим в отриманні доларів у відповідь на їх ігнорування прав людини, придушення голосу опозиції і зусилля по дестабілізації Венесуели", – заявив він, додавши, що Вашингтон підтримує кубинців, які борються за свободу.

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Куба

Куба

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія виділить Кубі 38 млн євро кредиту на сприяння розвитку кубинського оборонного сектора.

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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ссанкции их не еб. уже лет 50, а чё если им ракет подкинуть, да и Венесуэлу заодно?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Интересно, а есть страны украиньзькэго мира, кроме Скакляндии?
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Ужас,,а раньше то как любили(((((
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