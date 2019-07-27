США жорстко вдарять по країні "русского міра": що сталося

США введуть нові санкції відносно Куби через порушення прав людини.

Про це радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон повідомив в Twitter. За його словами, США будуть продовжувати обмежувати кубинський режим.

"Ми будемо продовжувати обмежувати кубинський режим в отриманні доларів у відповідь на їх ігнорування прав людини, придушення голосу опозиції і зусилля по дестабілізації Венесуели", – заявив він, додавши, що Вашингтон підтримує кубинців, які борються за свободу.

Куба RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія виділить Кубі 38 млн євро кредиту на сприяння розвитку кубинського оборонного сектора.

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