США зажадали від Путіна негайно "посадити" військові літаки в Сирії

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки в Сирії.

Це трапилося під час засідання Ради Безпеки по ситуації в сирійському Ідлібі, повідомляє Daily Sabah. "Ми закликаємо Російську Федерацію негайно посадити свої військові літаки. І ми закликаємо всі сирійські війська і їх російських союзників відійти на лінії розмежування вогню, встановлені в 2018 році", – сказала вона.

Водночас російський постпред Василь Небензя стверджує, що турецькі війська поділилися з Росією координатами, а російські військові літаки нібито не надавали підтримку сирійській армії в районі, де було вбито турецьких солдатів.

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Сирії "ДТ"

"У координатах, переданих раніше, не згадували райони, де в кінцевому підсумку загинули турецькі солдати. Як тільки стало ясно, що це трапилося, російська сторона вжила вичерпних заходів для припинення військових дій і забезпечення безпечної евакуації загиблих і поранених", – заявив Небензя.

Постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу відразу ж оскаржив це твердження, заявивши, що "сліди радара" показали, що сирійські та російські літаки летіли в строю під час атаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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