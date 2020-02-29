Головна Новини
29 лютого • оновлено в 10:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

США зажадали від Путіна негайно "посадити" військові літаки в Сирії

16.6т
Читати матеріал російською

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки в Сирії.

Це трапилося під час засідання Ради Безпеки по ситуації в сирійському Ідлібі, повідомляє Daily Sabah. "Ми закликаємо Російську Федерацію негайно посадити свої військові літаки. І ми закликаємо всі сирійські війська і їх російських союзників відійти на лінії розмежування вогню, встановлені в 2018 році", – сказала вона.

Водночас російський постпред Василь Небензя стверджує, що турецькі війська поділилися з Росією координатами, а російські військові літаки нібито не надавали підтримку сирійській армії в районі, де було вбито турецьких солдатів.

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Сирії

Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Сирії

"ДТ"

"У координатах, переданих раніше, не згадували райони, де в кінцевому підсумку загинули турецькі солдати. Як тільки стало ясно, що це трапилося, російська сторона вжила вичерпних заходів для припинення військових дій і забезпечення безпечної евакуації загиблих і поранених", – заявив Небензя.

Постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу відразу ж оскаржив це твердження, заявивши, що "сліди радара" показали, що сирійські та російські літаки летіли в строю під час атаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
17
48
Смішно
16
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да вы шоо?! И че? Посадили чи ни?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Носков Денис
Носков Денис
Пусть требуют чтоб войска Турции, пошли вон из Сирии, их туда никто не звал, они вооруженные нарушили государственную границу, и по международным правилам могут быть убиты, без предупреждения!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Потребовать можно только у рабов, типа уринян.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3

Новини світу

Топпублікації

Топблоги