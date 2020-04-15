США вважають, що Китай нібито продовжує приховувати інформацію про коронавірус COVID-19.

З такою заявою виступив глава Пентагону Марк Еспер в ефірі телеканалу Fox News.

"Китай міг би бути більш чесним та надати набагато більше інформації, щоб ми могли отримати більш повне уявлення про характер вірусу і впоратися з ним", – заявив Еспер.

За його словами, необхідно тиснути на китайську сторону, щоб "вибити" від них більше інформації про COVID-19.

Марк Еспер

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше він повідомляв, що незадоволений роботою ВООЗ.