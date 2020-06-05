США заявили про втручання в протести з-за кордону: в Росії відповіли
Генеральний прокурор США Вільям Барр стверджує, що до масових протестів по всій країні причетні "екстремістські агітатори" з-за кордону.
Як повідомляє New York Post, серед інших він назвав екстремістську групу "Антифа", яка під час протестів "переслідувала свою власну насильницьку мету".
Також генпрокурор згадав новий антиурядовий рух Boogaloo, який прагне до збройного повстання проти існуючого ладу.
"У нас є докази того, що "Антифа" і інші подібні екстремістські угруповання, а також сили найрізноманітніших політичних переконань залучені до підбурювання в участі в насильницькій діяльності. І ми також бачимо, що сили з-за кордону діють з усіх боків, щоб посилити насильство", – підкреслив він.
При цьому Барр не назвав країни і організації, які беруть участь в процесі.
На заяву генпрокурора США відреагувала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
У коментарі РИА Новости вона вказала, що, "по-перше, це чергова спроба пояснити внутрішні проблеми зовнішніми факторами".
"По-друге, – неповага до громадян США, чиї проблеми без будь-якої доказової бази списують на іноземне втручання", – додала Захарова.
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