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США завдали удару по "Аль-Каїді" в Сирії: Росія в гніві

1.6т Читати матеріал російською

У суботу, 31 серпня, США завдали удару по позиціях "Аль-Каїди" в сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули 40 бойовиків.

Про це йдеться в заяві Центрального командування США, в якому уточнюється, що атака була націлена на зачистку керівництва екстремістського угрупування, що відповідально за "напади, що ставлять під загрозу життя людей".

"Усунення цього об'єкта ще більше знизить їх можливість здійснювати подальші атаки і дестабілізувати регіон", – сказав підполковник Ерл Браун.

США завдали удару по Аль-Каїді в Сирії

США завдали удару по Аль-Каїді в Сирії

pixabay

Уточнюється, що північно-східна частина Сирії залишається притулком, в якому бойовики координують терористичну діяльність.

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"З нашими союзниками і партнерами ми продовжимо завдавати ударів по жорстоким екстремістам, щоб вони не могли використовувати Сирію в якості притулку", – додав підполковник.

У свою чергу, російський Центр примирення ворогуючих сторін у Сирії, який входить до складу Міноборони РФ, розкритикував США за атаку, передає Інтерфакс.

США завдали удару по "Аль-Каїді" в Сирії: Росія в гніві

akdat.com

Уточнюється, що удар було нанесено в зоні деескалації між населеними пунктами Маарет-Місрін і Кафер-Хая, принісши "численні жертви і руйнування". Військові РФ вважають, що США поставили під загрозу збереження режиму припинення вогню в Ідлібі. Також у відомстві поскаржилися, що з Росією ніхто не радився.

"Подібні дії США, на тлі регулярних звинувачень з боку Вашингтона на адресу Російської Федерації і Сирійської Арабської Республіки про нібито невибіркове застосування авіації в зоні деескалації Ідліб, викликають подив", – заявили в центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше війська Башара Асада і його російських союзників завдали масованих авіаударів по сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули щонайменше 10 осіб.

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Місце
Сирія
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семенов Александр
семенов Александр
Демократическая бомбежка не так опасна, потому что Тринитротолуол производства США . содержит в своей формуле ,молекулы свободы
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кстати, шавки США из "Белых касок" сообщают о гибели мирных жителей в результате "демократической" бомбежки
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Крымчанин Юрий, ты, быдлo из расеи, отпраздновал уже день мародера? Сегодня на росее праздник - отмечают убийства детей Беслана!
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Крымчанин Юрий, Шутку понял- смешно. А где гнев украинских политиков о бомбежках невинных жителей? Или на хозяина гавкать нельзя.
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