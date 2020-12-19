США засипало метровим шаром снігу: без електрики залишились тисячі будинків

У Сполучених Штатах Америки за добу випала рекордна кількість опадів: шторм, який напередодні вирував у Нью-Йорку, попрямував далі вздовж узбережжя.

Як повідомляє ТСН, країна фактично опинилася у сніговому полоні – місцями довжина снігового покрову сягає метру. Заметілі й снігопади паралізували штат Вермонт.

Відзначається, що без електрики залишились понад 10 тисяч будинків. Через ожеледь на дорогах трапляються численні ДТП.

Снігопад у США Скриншот

Рівень снігу досягає одного метру Скриншот

Нагадаємо, напередодні, 18 грудня, зимовий шторм накрив Нью-Йорк. Востаннє такі заметілі у місті були чотири роки тому. Аеропорт скасував майже півтори тисячі рейсів, з перебоями працювала залізниця.

На дорогах була майже нульова видимість, а тому за пів доби сталось більше ніж сотня аварій.

США за добу засипало метровим шаром снігу Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Японії префектури Гумма і Ніїгата за добу засипало снігом товщиною більше 1,2 метра. Показник став рекордним з початку метеорологічних спостережень в цьому регіоні.