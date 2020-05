США запустили секретний космоплан, "посунувши" ракету Маска: відео старту

США вивели на орбіту секретний військовий космоплан X-37B, у зв'язку з чим приватній космічній компанії Ілона Маска "SpaceX" довелося перенести запуск 60 супутників.

Як повідомила пресслужба компанії-оператора United Launch Alliance (ULA), яка вивела ракету-носій Atlas V з експериментальним безпілотним космопланів X-37B на орбіту, це було зроблено для потреб Космічних сил США.

Відзначається, що старт був проведений із майданчика SLC-41 на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Пресслужба також наголосила, що космоплан X-37B компанії Boeing вирушив на орбіту в шосте в рамках місії USSF-7. Офіційна мета її, як і минулих п'яти, не розголошується. Імовірно, космоплан буде займатися розвідкою.

У рамках місії він збере дані для NASA, що стосуються впливу радіації на насіння. Також за допомогою космоплана Військово-морська дослідна лабораторія отримає інформацію щодо перетворення сонячної енергії в мікрохвильову.

Як повідомляється, запуск був запланований ще в суботу, 16 травня, але перенесений через негоду, що вплинуло на запуск чергової партії з 60 супутників SpaceX для мережі інтернет-покриття Starlink. Зі свого боку компанія вже перенесла запуск на 19 травня, повідомивши про це в своєму Twitter.

Due to a tropical depression developing off the Southeast Coast of the US, now targeting Tuesday, May 19 at 3:10 am EDT for the Starlink mission-SpaceX teams will continue monitoring launch and landing weather conditions