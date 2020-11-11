США запідозрили ВООЗ у замовчуванні розслідування про появу COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нібито не поділилася достатньою інформацією про свою заплановану місію в Китай для розслідування тваринного походження коронавірусу COVID-19.
Як передає Assosiated Press, про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США Гарретт Грісбах. Він стверджує, що інформація, яку отримала місія ВООЗ у КНР, не була передана іншим країнам.
"Це не обговорювалося прозорим чином з усіма державами-членами ВООЗ. Необхідно зрозуміти походження COVID-19 за допомогою прозорого та всебічного розслідування", – запевнив американський чиновник.
Наголосимо, що в останні місяці робота місії під керівництвом ВООЗ із розслідування тваринного походження коронавірусу в Китаї загальмувала. Крім того, незалежна комісія заявила, що розглядає питання про те, чи достатньо в організації повноважень і фінансування, щоб зупинити майбутні пандемії.
За словами колишньої прем'єр-міністерки Нової Зеландії Хелен Кларк, яка є співголовою комісії, всі вкрай зацікавлені у встановленні точної хронології найперших попереджень про небезпеку коронавірусу і в тому, які заходи були вжиті.
"Незалежна комісія зробить усе можливе, щоб пролити світло на те, що трапилося, все, що відбувається і чому. Ми запитуємо, чи має ВООЗ необхідні повноваження, необхідні можливості й необхідне фінансування для забезпечення готовності до пандемії та заходів у відповідь", – сказала Кларк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я за те, що вона занадто зосереджена на Китаї в період пандемії COVID-19.
У відповідь очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що боротьбу з пандемією не варто політизувати, оскільки це може призвести до збільшення кількості жертв.
Пізніше Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Згодом він поінформував Конгрес про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.