США запідозрили ВООЗ в замовчуванні розслідування про появу COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нібито не поділилася достатньою інформацією про свою заплановану місію в Китай для розслідування тваринного походження коронавірусу COVID-19.

Як передає Assosiated Press, про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США Гарретт Грісбах. Він стверджує, що інформація, яку отримала місія ВООЗ в КНР, не була передана іншим країнам.

"Це не обговорювалося прозорим чином з усіма державами-членами ВООЗ. Необхідно зрозуміти походження COVID-19 за допомогою прозорого і всебічного розслідування", – запевнив американський чиновник.

Наголосимо, що в останні місяці робота місії під керівництвом ВООЗ з розслідування тваринного походження коронавірусу в Китаї загальмувала. Крім того, незалежна комісія заявила, що розглядає питання про те, чи достатньо в організації повноважень і фінансування, щоб зупинити майбутні пандемії.

За словами колишньої прем'єр-міністерки Нової Зеландії Хелен Кларк, яка є співголовою комісії, всі вкрай зацікавлені у встановленні точної хронології найперших попереджень про небезпеку коронавірусу і в тому, які заходи були вжиті.

"Незалежна комісія зробить все можливе, щоб пролити світло на те, що трапилося, все ще відбувається і чому. Ми запитуємо, чи має ВООЗ необхідні повноваження, необхідні можливості й необхідне фінансування для забезпечення готовності до пандемії та заходів у відповідь", – сказала Кларк.

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