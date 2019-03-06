США запідозрили пропагандиста Кремля у зв'язку зі спійманою шпигункою

Політолог із США, ведучий однієї з пропагандистських програм на росТБ Дмитро Саймс підозрюється в зв'язках із заарештованою російською шпигункою Марією Бутіною.

Про це повідомляють "Открытые медиа", посилаючись на анонімні джерела. З цього приводу ФБР уже проводила бесіду з політологом. Розмова, як зазначається, була одиничною.

Знайомі Саймса і ще двоє людей, обізнані в діяльності ФБР, як пише видання, повідомили, що бюро збирає інформацію про чоловіка. Підкреслюється, що тісні зв'язки Саймса з Росією давно привертали увагу ФБР.

Відомо, що три роки тому Бутіна написала для The National Interest статтю, в якій міркувала про те, як вплине на російсько-американські відносини прихід до влади в США республіканця. Саймс є творцем і главою науково-дослідного Центру національних інтересів (CNI) і журналу The National Interest.

Агенти ФБР приходили в офіс CNI влітку 2018 року, незабаром після арешту Бутіної, і розмовляли з його співробітниками, стверджує один зі співрозмовників "Открытых медиа".

Дмитро Саймс Скріншот

Марія Бутіна ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марію Бутіну затримали у Вашингтоні в липні, звинувативши в змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.

Вона визнала свою провину й погодилася співпрацювати з федеральними прокурорами.

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