США закликали Росію повернути Крим і піти з Донбасу

Посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Гілмор закликав міжнародне співтовариство притягнути до відповідальності Росію за окупацію Криму і агресію на сході України.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Місії США в ОБСЄ. Він підкреслив, що кримчани, які виступали проти анексії півострова, піддавалися потраплянням до в'язниць і тортурам.

"Кримські татари та інші, які виступають проти російської окупації, піддавалися насильницьким зникненням, тюремним ув'язненняя, примусовому "психіатричному" лікуванню, показовим судовим процесам і тортурам. Російський уряд продовжує мілітаризацію Кримського півострова, Чорного моря та Азовського моря", – йдеться в зверненні посла.

"Замість того, щоб вжити заходів щодо скорочення насильства на сході України, Росія спробувала заперечувати свою участь в цьому багаторічному конфлікті, який забрав життя більше 13 тисяч чоловіків, жінок і дітей. Її спроби охарактеризувати ситуацію як "внутрішній конфлікт" були широко відкинуті міжнародним співтовариством. Росії час проявити необхідну політичну волю, щоб покласти край цьому конфлікту, який нікому не допомагає", – сказав він.

Гілмор також висловив стурбованість через затримання ФСБ українського військового на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.

"Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією", – додав посол.

Він зазначив, що санкції щодо Росії будуть діяти до "повернення Криму під контроль України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гілмор заявив, що міжнародне співтовариство має залучити Росію до відповідальності і додав, що багаторічна агресія Москви є прямим викликом безпеки Європи.