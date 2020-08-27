США зафіксували понад 6 млн заражених: статистика COVID-19 у світі на 27 серпня. Оновлюється

Станом на четвер, 27 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 24,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 272 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 75 тис., в США – 44 тис., а також в Бразилії – 47 тис. При цьому в штатах кількість заражених перевищила позначку в 6 млн.

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Коронавірусом заразилися понад 24,3 млн осіб в світі (Worldometers.info)

Антирейтинг країн по захворюваності COVID-19 (Worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 110 085 осіб. Померли 2 354 пацієнтів, одужали – 53 454.

Країнами-лідерами за кількістю заражень залишаються США (понад 6 млн), Бразилія (більш 3,7 млн) та Індія (більше 3,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 28 місце.

В Італії за минулу добу зафіксовано понад 1,3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що є максимальним показником з початку травня.

ВООЗ повідомила, що рівень смертності і заражень коронавірусом в світі знижується. Це свідчить про позитивну динаміку пандемії COVID-19.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 27 серпня:

01:52 – Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в США досягла 6 млн осіб. Країна залишається в лідерах за цим показником.

У той же час в Бразилії, яка на другому місці, вже понад 3,7 млн випадків. На третьому місці Індія з 3,3 млн заражень.

01:04 – Комісар Європейського Союзу Філ Хоган з торгівлі подав у відставку після того, як відвідав гольф-компанію за участю 80 осіб в ірландському готелі. Це є грубим порушенням карантинних обмежень в країні.

00:20 – Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін вважає, що восени в Україні очікується більш жорсткий карантин, підприємства і компанії доведеться знову закрити.