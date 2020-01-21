США задумали змінити владу в Венесуелі: у Росії істерика

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон і його союзники працюють над зміною влади в Венесуелі.

Як він розповів в ефірі телеканалу Caracol TV, стратегія зміни венесуельського режиму "працює фундаментально". В Америці мають намір продовжувати діяти в тому ж напрямку.

"Ми працюємо над проектом, який призведе до того, що Мадуро (Ніколас Мадуро – президент Венесуели – Ред.) піде, а венесуельський народ зможе провести вільні і справедливі вибори. Ми розмовляємо з представниками Південної Америки, Центральної Америки, Європи – країнами всього світу, щоб досягти цього результату", – зазначив держсекретар.

США задумали змінити владу в Венесуелі

На питання про те, чи готові США відгукнутися на заклик Ніколаса Мадуро про прямі переговори, Помпео порадив йому "просто вести переговори з власним народом, який він погубив".

Як приклад правильності виробленої стратегії він згадав розвал СРСР.

"Я пам'ятаю, як колишній держсекретар США Бейкер говорив мені, що до падіння Радянського Союзу ніхто не вірив, що така стратегія працює. А потім це спрацювало", – сказав він.

Речник МЗС Росії Марія Захарова вибухнула гнівом через наміри США. На своїй сторінці в Facebook вона заявила, що це схоже на "дестабілізацію ситуації в суверенних державах".

"По суті, Майк Помпео двома фразами підвів доказову базу під прийняті в Росії закон про іноземних агентів, суверенний інтернет і так далі. Даремно тільки американські посли намагалися переконати громадськість в миролюбності і законності дій США по "експорту свободи", – сказала рупор Кремля.

За її словами, Помпео нібито довів, що "США ніколи не залишали тактику втручання в справи незалежних держав і політику зміни режимів".

"Через м'яку силу або шляхом провокацій і державних переворотів – це вирішується в кожному випадку по-різному. А "демократія" і "демократичний устрій" держав десятиліттями використовуються США як інструмент формування потрібної Вашингтону внутрішньополітичної кон'юнктури в цих країнах", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США вважають, що відбуваються в Венесуелі події потенційно переломним моментом в плані переходу влади в країні в руки опозиції. Вашингтон закликав Росію не втручатися в те, що відбувається в Каракасі.

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