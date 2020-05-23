США задумали відновити ядерні випробування: ЗМІ дізналися плани

Карина Бондаренко Світ 08:13, 23.05.2020

В адміністрації президента США Дональда Трампа вперше з 1992 року обговорили питання про відновлення ядерних випробувань.

Зустріч зі старшими представниками агенств національної безпеки провели 15 травня. Така інформація з'явилася в газеті The Washington Times з посиланням на високопоставленого співробітника Білого дому і двох колишніх чиновників, знайомих з деталями обговорення.

Нарада нібито пішло слідом за звинуваченнями Держдепу США на адресу Росії про проведення ядерних випробувань.

США задумали відновити ядерні випробування

Як писав OBOZREVATEL раніше, Росія збільшила кількість стратегічних боєголовок, розміщених на балістичних ракетах – незважаючи на дію договору, що регламентує скорочення ядерних арсеналів обох країн.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Майже половина України провалила готовність до пом'якшення карантину: список областей

"Напевно, завербували": Ломаченко викликав нові суперечки у мережі, підтримавши УПЦ МП

Половина Лівобережної України та Конча-Заспа можуть піти під воду – еколог

Бійців із батальйону Кульчицького розстріляли на Житомирщині: подробиці кривавої драми

"Побачимося в Гаазі!" Посол України гостро відповів РФ на зустріч Радбезу ООН щодо Криму