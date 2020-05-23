США задумали відновити ядерні випробування: ЗМІ дізналися плани

В адміністрації президента США Дональда Трампа вперше з 1992 року обговорили питання про відновлення ядерних випробувань.

Зустріч зі старшими представниками агенств національної безпеки провели 15 травня. Така інформація з'явилася в газеті The Washington Times з посиланням на високопоставленого співробітника Білого дому і двох колишніх чиновників, знайомих з деталями обговорення.

Нарада нібито пішло слідом за звинуваченнями Держдепу США на адресу Росії про проведення ядерних випробувань.

США задумали відновити ядерні випробування

Як писав OBOZREVATEL раніше, Росія збільшила кількість стратегічних боєголовок, розміщених на балістичних ракетах – незважаючи на дію договору, що регламентує скорочення ядерних арсеналів обох країн.