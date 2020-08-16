США задумали нову ядерну угоду з Росією, щоб "тиснути" на Китай

США можуть піти на укладення нової ядерної угоди спочатку з Росією, щоб потім до неї приєднався Китай.

Як заявив спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі в телефонному інтерв'ю японському виданню Nikkei, підписання нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО) з Росією стане методом тиску на Китай, який "є терміновою загрозою".

"Це, я думаю, дуже розумний підхід, особливо тому, що ми, можливо, зможемо домовитися з Росією про щось таке, що було б рамками, в які ми хотіли б, щоб увійшов і Китай", – зазначив він.

Біллінгслі підкреслив, що "це гнучкий процес", і відійшов від вимоги, що має бути одночасно укладено угоду між США, Китаєм і Росією.

"Наша концепція полягає в тому, що можна вести двосторонні переговори, як між США і Росією, так і між Сполученими Штатами і Китаєм, до тих пір, поки ці переговори в кінцевому підсумку увійдуть в тристоронні рамки", – сказав дипломат.

За його словами, Вашингтон має намір продовжити тиск на Пекін з метою привернути Китай до переговорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році протистояння між Росією і США через Україну зірвало угоду між Москвою і Вашингтоном про велику ядерну співпрацю, починаючи від спільної наукової роботи ядерників до захисту планети від астероїдів.