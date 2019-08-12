США вводять жорсткі правила отримання грін-карт

Легальним мігрантам у США, які отримують соціальну допомогу, буде складніше оформити грін-карту, що дозволяє постійне перебування в країні.

Як пише "Голос Америки", зміни стосуються іммігрантів, які користуються програмою медичного страхування Medicaid, продовольчими талонами, ваучерами на нерухомість та іншими видами соцдопомоги.

Це випливає з проекту постанови міністерства національної безпеки США про осіб, які перебувають на утриманні держави, оприлюдненого 12 серпня. Правила наберуть чинності в середині жовтня.

Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу у США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами – такими як освіта, сімейний дохід і стан здоров'я.

"Нові правила – одна з найагресивніших ініціатив адміністрації, спрямованих на обмеження легальної імміграції", – наголосили журналісти.

Зміни в законодавство реформують імміграційну систему в такий спосіб, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз'єднанню сімей.

Виконувач обов'язків директора Служби громадянства та імміграції Кен Кучінеллі заявив, що зміна правил відповідає імміграційному порядку президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп Sky News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США почали вимагати практично у всіх, хто звертається за отриманням в'їзної візи в країну, інформацію про їх сторінки в соціальних мережах, адреси електронної пошти, а також номери телефонів.

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