США ввели санкції проти п'яти російських НДІ за роботу над хімічною та біологічною зброєю

Сполучені Штати Америки внесли до списку санкцій п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють у роботі над хімічною та біологічною зброєю.

Відповідний документ міститься в Федеральному реєстрі офіційних документів уряду США. Його підготувало американське Бюро промисловості та безпеки.

Санкції запровадили проти 33-го Центрального науково-дослідного випробувального інституту, 48-х Центральних НДІ в Кірові і в Сергієвому Посаді, 48-го науково-дослідного інституту в Єкатеринбурзі і державного НДІ органічної хімії і технології.

Під обмежувальні заходи потрапив, зокрема, НДІ Міноборони, який брав участь у розробці вакцини від коронавірусу.

США ввели санкції проти п'яти російських НДІ (Федеральний реєстр офіційних документів уряду США)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і ще п'ять європейських країн підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.