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США ввели санкції проти п'яти російських НДІ за роботу над хімічною та біологічною зброєю

Борис Бондар
Борис Бондар
Ринки та компанії
1,5 т.
США ввели санкції проти російських НДІ

США ввели санкції проти російських НДІ. zik.ua

Сполучені Штати Америки внесли до списку санкцій п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють у роботі над хімічною та біологічною зброєю.

Відповідний документ міститься в Федеральному реєстрі офіційних документів уряду США. Його підготувало американське Бюро промисловості та безпеки.

Санкції запровадили проти 33-го Центрального науково-дослідного випробувального інституту, 48-х Центральних НДІ в Кірові і в Сергієвому Посаді, 48-го науково-дослідного інституту в Єкатеринбурзі і державного НДІ органічної хімії і технології.

Під обмежувальні заходи потрапив, зокрема, НДІ Міноборони, який брав участь у розробці вакцини від коронавірусу.

США ввели санкції проти п'яти російських НДІ

США ввели санкції проти п'яти російських НДІ (Федеральний реєстр офіційних документів уряду США)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і ще п'ять європейських країн підтримали продовження Радою Євросоюзу санкцій проти Росії за незаконну окупацію Криму. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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Санкції проти Росії
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