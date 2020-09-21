США ввели санкції проти Ірану і Мадуро через поставки зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій за поставку, продаж і транспортування зброї Ірану.

На пресконференції 21 вересня радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що документ дає можливість вводити обмежувальні заходи проти іноземних держав.

"Президент підписав щойно указ, який робить можливим вводити економічні санкції проти країн, корпорацій і фізичних осіб, які сприяють постачанню, продажу або транспортуванню неядерної зброї Ірану", – цитує його слова "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що санкції введені проти іранського Міністерства оборони та логістики Збройних сил, іранської Організації оборонної промисловості та її директора.

США блокуватимуть активи на своїй території людей і юридичних осіб, які підпадатимуть під нові санкції проти торгівлі зі зброєю проти Ірану.

Напередодні держсекретар Майк Помпео анонсував санкції проти Ірану і президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Ми також вводимо санкції проти попереднього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в зв'язку з тим, що майже два роки корумповані посадові особи в Тегерані працювали з нелегітимним режимом у Венесуелі з метою порушити ембарго ООН на постачання зброї Ірану", – сказав глава зовнішньополітичного відомства.

Помпео наголосив, що дії США є попередженням, "яке має бути почуто у всьому світі".

"Ким би ви не були, якщо ви порушите ембарго ООН на постачання озброєнь Ірану, ви ризикуєте потрапити під санкції", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня США внесли до списку санкцій п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють у роботі над хімічною та біологічною зброєю.