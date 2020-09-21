США ввели санкції проти Ірану і Мадуро через поставки зброї

Санкції передбачають блокування активів в США
Під дію обмежувальних заходів потрапили кілька осіб органів виконавчої влади
У Держдепі заявили, що це є попередженням для всього світу
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій за поставку, продаж і транспортування зброї Ірану.
На пресконференції 21 вересня радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що документ дає можливість вводити обмежувальні заходи проти іноземних держав.
"Президент підписав щойно указ, який робить можливим вводити економічні санкції проти країн, корпорацій і фізичних осіб, які сприяють постачання, продажу або транспортування неядерного зброї Ірану", – цитує його слова "Інтерфакс-Україна".
Уточнюється, що санкції введені в проти іранського Міністерства оборони та логістики Збройних сил, іранської Організації оборонної промисловості та її директора.
США блокуватимуть активи на своїй території людей і юридичних осіб, які будуть підпадати під нові санкції проти торгівлі зі зброєю проти Ірану.
Напередодні держсекретар Майк Помпео анонсував санкції проти Ірану і президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
"Ми також вводимо санкції проти попереднього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в зв'язку з тим, що майже два роки корумповані посадові особи в Тегерані працювали з нелегітимним режимом в Венесуелі з метою порушити ембарго ООН на постачання зброї Ірану", – сказав глава зовнішньополітичного відомства.
Помпео підкреслив, що дії США є попередженням, "яке має бути почута у всьому світі".
"Ким би ви не були, якщо ви порушите ембарго ООН на постачання озброєнь Ірану, ви ризикуєте потрапити під санкції", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня США внесли до списку санкцій п'ять російських науково-дослідних інститутів, які підозрюють в роботі над хімічною та біологічною зброєю.