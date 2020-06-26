США вважають Росію серйозною загрозою, – Помпео

Європа повинна більш серйозно ставитися до своєї безпеки, в тому числі до погроз з боку Росії.

Як повідомив "Голос Америки", про це заявив держсекретар США Майк Помпео, виступаючи 25 червня в організованому Німецьким фондом Маршалла (GMF) веб-заході "Брюссельський форум". Він закликав Європу підвищити рівень відповідальності за свою оборону.

Політик зазначив, що США розглядають Росію як загрозу, а ряд європейських країн ставиться до Москви з меншою осторогою.

"Ми вважаємо Росію серйозною загрозою", – заявив Помпео.

Він також дав зрозуміти, що будівництво за участі Німеччини трубопроводу "Північний потік-2" йде врозріз з принципами безпеки Європи і збільшить залежність Федеративної республіки від Росії.

"Значна частина енергії Німеччини буде тепер пов'язана з Росією настільки глибоким і фундаментальним чином, що у Володимира Путіна, який, ймовірно, залишиться при владі протягом досить довгого часу, буде можливість, реальна можливість, завдати істотної шкоди Німеччини, якщо він вирішить це зробити", – сказав держсекретар.

Коментуючи передбачуване виведення військових частин США з Німеччини, політик відзначив, що сьогодні змінюється сама природа конфліктів, і стримування потенційної агресії, в тому числі з боку Росії, не обмежується тільки розміщенням певної кількості сухопутних військ.

"Ми прийшли до фундаментального перегляду того, якою є природа конфлікту, природа загроз і як ми повинні розподіляти наші ресурси, будь то ресурси в розвідувальному співтоваристві, в військово-повітряних силах, морській піхоті або армії", – уклав Помпео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив про рішення скоротити чисельність американських військ в Німеччині через її підтримки будівництва газопроводу з Росією.