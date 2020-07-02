За минулу добу, 1 липня, у США офіційно зареєстрували понад 50 тисяч нових випадків зараження COVID-19, що стало рекордом в країні з початку пандемії.

Про це свідчать дані на порталі Worldometers, який публікує дані про поширення коронавірусу в світі.

Так, за добу в Штатах приріст хворих становив трохи більш як 51 тис. осіб. Рекорди було встановлено в таких штатах: Каліфорнія (+9,7 тисю), Техас (+8 тис.), Флорида (+6,5 тис.) і Аризона (+5 тис.).

США встановили новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 Worldometers

Загальна кількість заражених американців станом на 2 липня становить майже 2,8 млн осіб. Померли – майже 131 тис. осіб, видужали – понад 1,6 млн.

США встановили новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 Worldometers

Нагадаємо, що станом на четвер, 2 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 10,8 млн осіб. За попередню добу було виявлено 196,9 тис. нових інфікованих, що стало новим антирекордом з добового приросту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США також зареєстрували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу – більш як 47 тисяч.