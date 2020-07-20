США внесли Кадирова в чорний список: глава Чечні відповів фото з арсеналом зброї

Борис Бондар Світ 19:02, 20.07.2020 Оновлено: 19:13, 20.07.2020

Держдепартамент США вніс главу Чечні Рамзана Кадирова в "чорний список" осіб, яких звинувачують у порушенні прав людини, включно з тортурами і позасудовими стратами.

Про це розповів глава відомства Майк Помпео, повідомило Reuters. Особам із списку заборонений в'їзд до Сполучених Штатів.

Помпео уточнив, що фігурантами переліку стали дружина Кадирова, а також його дочки.

Кадиров на заяву держсекретаря США про внесення його в чорний список відповів фотографією з ручними кулеметами. Знімок він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!" – йдеться у підписі до фотографії, на якій Кадиров стоїть із двома кулеметами в руках у збройовій кімнаті.

Відреагувала на заяву США і спікерка російського МЗС Марія Захарова. На своїй сторінці в Facebook вона написала: "буде складно відповісти дзеркально, але що-небудь придумаємо".

Глава Чечні відповів держсекретареві США
(Telegram Kadyrov_95)
Спікерка російського МЗС пообіцяла щось придумати у відповідь на заяву Помпео
(Facebook Марії Захарової)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Зеленського зателефонувати Путіну і закінчити війну на Донбасі, яку глава Чечні вважає "громадянською".

Офіс президента України Володимира Зеленського заявив, що не вважає за потрібне офіційно реагувати на заяви глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

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