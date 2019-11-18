Пішли проти ООН: США визнали за Ізраїлем нові території

У США заявили, що більше не вважають поселення Ізраїлю на Західному березі річки Йордан незаконними.

Нову позицію Штатів озвучив у понеділок, 18 листопада, державний секретар Майк Помпео, передає CNN.

"Адміністрація президента Дональда Трампа переглядає підхід адміністрації Барака Обами щодо ізраїльських поселень. Офіційні заяви США щодо поселенської діяльності на Західному березі протягом десятиліть були непослідовними", – заявив він.

США визнали за Ізраїлем Західний берег Йордану vestikavkaza.ru

За словами Помпео, у Трампа ретельно вивчили питання і вирішили, що "будівництво ізраїльських цивільних поселень на Західному березі річки Йордан не є таким, що порушує міжнародне право".

Так, чинний президент погодився з думкою 40-го глави США Рональда Рейгана.

При цьому Помпео наголосив, що рішення США щодо поселень Ізраїлю на окупованих палестинських територіях не визначає остаточний статус Західного берега річки Йордан.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав рішення Білого дому, заявивши, що Сполучені Штати ухвалили важливе рішення, яке "виправляє історичну несправедливість".

Нетаньягу зазначив, що цим рішенням США визнали зв'язок єврейського народу з Іудеєю і Самарією, а також право перебувати в цьому районі.

США визнали за Ізраїлем Західний берег Йордану rus.err.ee

Примітно, що в грудні 2016 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію 2334, яка підтверджує, що будівництво Ізраїлем поселень на території Західного берега Йордану є порушенням міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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