США виступили з жорсткою вимогою до Росії через Крим

Моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати доступ до Криму. Це допоможе всьому світу побачити правду про окупацію Росією півострова.

Про це заявив постійний представник Сполучених Штатів в ОБСЄ Джеймс Гілмор на щорічній нараді у Варшаві, йдеться в повідомленні пресслужби представництва США в ОБСЄ у Twitter.

"Іронічно, як проокупаційні представники заперечують порушення і просять нас відвідати Крим. Росіє, чому б тобі не відкрити двері моніторингової місії ОБСЄ і не дозволити всьому світу побачити правду про вашу брутальну окупації", – сказав він.

Ironic how pro-occupation voices at #HDIM2019 deny abuses & ask us to "visit Crimea." #Russia, why don't you open the doors to @OSCE_SMM & @UNHumanRightsUA & let the world see the truth about your brutal occupation? #CrimeaIsUkraine >> https://t.co/pjrVSM5Gat pic.twitter.com/D7ynMj8Z7U