Головна Новини
19 вересня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

США виступили з жорсткою вимогою до Росії через Крим

1.3т Читати матеріал російською

Моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати доступ до Криму. Це допоможе всьому світу побачити правду про окупацію Росією півострова.

Про це заявив постійний представник Сполучених Штатів в ОБСЄ Джеймс Гілмор на щорічній нараді у Варшаві, йдеться в повідомленні пресслужби представництва США в ОБСЄ у Twitter.

Новини
Окупанти в Криму вдалися до нової підлості на адмінкордоні

"Іронічно, як проокупаційні представники заперечують порушення і просять нас відвідати Крим. Росіє, чому б тобі не відкрити двері моніторингової місії ОБСЄ і не дозволити всьому світу побачити правду про вашу брутальну окупації", – сказав він.

Місія ОБСЄ

Місія ОБСЄ

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна влаштувала демарш в ОБСЄ через "російський" Крим.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
США
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
5
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Так никто и не запрещает. Только для посещения миссии она должна оформить документы в соответствующих службах РФ
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "прооккупационные представители отрицают нарушения и просят нас посетить Крым. Россия, почему бы тебе не открыть двери мониторинговой миссии ОБСЕ". Сам то понял что сказал? Если приглашают, так воспользуйтесь приглашением.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
lykin vasa
lykin vasa
всего два вопроса А какое отношение имеет Америка к ПАССям? И что будет ,если отчет не будет соответствовать ожиданиям,как в укре? были там уже и немцы и иальяны-что то заяв никаких нет
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel