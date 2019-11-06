США висунули Зеленському гучну вимогу: спливла переписка Єрмака з Волкером

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані вимагав від глави України Володимира Зеленського зробити заяву про намір розслідувати справу колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена.

Крім того, він хотів, щоб український лідер зайнявся нібито українським втручанням у вибори в США у 2016 році. Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Деталі так званої "антикорупційної заяви" були викладені в документах, які оприлюднив Конгрес США. Її докладно описали в своїх свідченнях колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер і посол США в ЄС Гордон Сондленд.

Джуліані вимагав від Зеленського "антикорупційної заяви" atr.ua

Крім того, з'явилася переписка між помічником Зеленського Андрієм Єрмаком і Волкером, у якій вони узгоджували текст заяви й окремі формулювання.

США вимагали від Зеленського заяву щодо Байдена і виборів 24 канал

Примітно, що вимогу було озвучено влітку, коли Київ іще не знав про припинення Трампом військової допомоги.

Джуліані в цьому ланцюжку грав головну роль – він не лише прямо контактував із Банковою, а й визначав вимоги офіційних осіб, зокрема Волкера і Сондленда.

Згідно з умовами США, з заявою повинен був виступити саме Зеленський, а не генеральний прокурор.

12 серпня Офіс президента дав згоду на заяву Зеленського. Єрмак направив Волкеру варіант його тексту – російський оригінал і переклад англійською мовою.

Ключовий фрагмент, переданий на узгодження в Вашингтон, звучав так: "На окрему увагу заслуговує проблема втручання в політичні процеси Сполучених Штатів, зокрема за можливої участі деяких українських політиків. Хочу заявити про неприпустимість подібної практики. Ми маємо намір забезпечити і довести до кінця прозоре і неупереджене розслідування, що дозволить запобігти повторенню цієї проблеми в майбутньому".

Переписка Єрмака з Волкером Європейська правда

"Джуліані вирішив, що це непереконливо. Він сказав: якщо вони не хочуть розслідувати саме Burisma (компанія, пов'язана з сином Джо Байдена Хантером – Ред.) і вибори 2016 року, то про що ми взагалі говоримо?" – процитували Волкера.

Із Вашингтона у відповідь передали свій варіант заяви Зеленського, де були чітко зазначені обидві важливі для Трампа теми – але на Банковій відмовилися давати хід американському тексту.

Волкер у свою чергу погодився з українцями і заява озвучена не була.

США вимагали від Зеленського заяву щодо Байдена і виборів Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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