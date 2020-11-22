США вийшли з Договору щодо відкритого неба: що це означає

У неділю, 22 листопада, США перестали бути учасником Договору щодо відкритого неба.

Як повідомляє ТАСС, цього дня минуло шість місяців відтоді, як адміністрація Дональда Трампа направила депозитаріям (Канада й Угорщина) та іншим країнам-учасницям договору повідомлення про вихід із нього.

Головною причиною такого кроку було нібито невиконання документа з боку Росії.

Відтепер США не можуть здійснювати інспекційні обльоти територій країн-учасників договору, а також отримувати від них доступ до зібраних під час польотів даних.

Договір щодо відкритого неба було підписано ще в 1992 році, але діє із 2002-го. Він об'єднує 34 держави – більшість країн НАТО, Україну, Росію, Білорусь, Грузію, Боснію й Герцеговину, нейтральні Швецію та Фінляндію.

Нагадаємо, одним із найяскравіших моментів виконання договору став проліт російського літака спостереження над Білим домом і Капітолієм у серпні 2017 року. Тоді Пентагон заявив, що нічого екстраординарного в цьому немає.

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