США вийшли з Договору щодо відкритого неба: що це означає
У неділю, 22 листопада, США перестали бути учасником Договору щодо відкритого неба.
Як повідомляє ТАСС, цього дня минуло шість місяців відтоді, як адміністрація Дональда Трампа направила депозитаріям (Канада й Угорщина) та іншим країнам-учасницям договору повідомлення про вихід із нього.
Головною причиною такого кроку було нібито невиконання документа з боку Росії.
Відтепер США не можуть здійснювати інспекційні обльоти територій країн-учасників договору, а також отримувати від них доступ до зібраних під час польотів даних.
Договір щодо відкритого неба було підписано ще в 1992 році, але діє із 2002-го. Він об'єднує 34 держави – більшість країн НАТО, Україну, Росію, Білорусь, Грузію, Боснію й Герцеговину, нейтральні Швецію та Фінляндію.
Нагадаємо, одним із найяскравіших моментів виконання договору став проліт російського літака спостереження над Білим домом і Капітолієм у серпні 2017 року. Тоді Пентагон заявив, що нічого екстраординарного в цьому немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 травня 2020 року США офіційно повідомили, що після закінчення належного 6-місячного терміну залишають договір.
У Вашингтоні розраховують, що закриють своє небо від російських польотів, але інформацію про Росію продовжать отримувати через союзників по НАТО.
У Москві заявили, що це буде грубим порушенням і має бути виключено.