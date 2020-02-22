США відрепетирували жорстку війну з Росією

Сполучені Штати провели навчання, які симулюють нанесення ядерного удара у відповідь по Російської Федерації.

За легендою, РФ застосувала ядерну зброю малої потужності проти країн НАТО. Про це під час брифінгу повідомив представник Пентагону, пише ТАСС.

За його словами це були невеликі навчання. Сценарій включав в себе варіант розвитку подій в Європі, при якому ведеться війна з Росією, і вона приймає рішення обмежено застосувати ядерну зброю малої потужності проти об'єкта на території країн НАТО.

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"Потім починається розмова, яка б була в цьому випадку, спочатку з міністром оборони, а потім в кінцевому рахунку з президентом, щоб вирішити, який давати відповідь", – розповів представник міністерства оборони США.

У навчаннях брали участь міністр оборони США Марк Еспер і конгресмен-республіканець від штату Небраска Джефф Фортенберрі. У Пентагоні підкреслили, що вони отримали уявлення про те, як буде вестися координація дій в разі ядерної кризи.

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