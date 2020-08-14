США відправили на переговори з Росією "одну з найсерйозніших делегацій в історії"

Борис Бондар Світ 17:45, 14.08.2020 Оновлено: 17:45, 14.08.2020

На переговори з Росією щодо стратегічної стабільності до Відня з США прибуде одна з найсерйозніших за складом делегацій за весь час.

Про це 14 серпня заявив в Twitter спецпредставник президента США Маршалл Біллінгслі. Черговий раунд переговорів щодо стратегічної стабільності між РФ і США повинен пройти 17-19 серпня.

"Прямую до Австрії на переговори з контролю над озброєннями. США посилають одну з найбільш високопоставлених делегацій, які коли-небудь були, серед яких багато старших генералів, адміралів міністерства оборони і міністерства енергетики", – написав дипломат.

Він також підкреслив, що Вашингтон чекає від Москви делегації такого ж рівня.

США відправили на переговори з РФ дуже сильну делегацію
(Twitter Marshall S. Billingslea)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, державний секретар США Майк Помпео заявив про прогрес у переговорах з Росією з приводу контролю над ядерною зброєю.

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