США відмовилися від співпраці з Росією щодо розроблення вакцини від COVID-19, – ЗМІ

Росія запропонувала США "безпрецедентну співпрацю" щодо розроблення вакцини від коронавірусу, однак Вашингтон відмовився від цієї пропозиції.

Американці вважають, що немає ні найменшого шансу використовувати "проривний" російський препарат "на мавпах, не кажучи вже про людей". Про це з посиланням на неназваних російських чиновників повідомляє CNN.

Журналісти зазначають, що Москва попросила Вашингтон допомоги в межах операції "Надзвукова швидкість", спрямованої на прискорення розроблення вакцини проти COVID-19. Це було до того, як глава РФ похвалився реєстрацією препарату.

За словами співрозмовників ЗМІ, в Росії сподівалися, що така співпраця дозволила б виготовляти їхню вакцину в США. Зокрема, прийняти таку пропозицію американську сторону просив один із російських чиновників, ім'я якого не розголошується.

Проте фахівець із американського відомства з охорони здоров'я заявив, що у Вашингтоні російську вакцину вважають настільки недопрацьованою, що вона "навіть не викликала серйозного інтересу" в них.

До того ж у США зазначають, що навіть Китай серйозніше проводить випробування таких препаратів. Американці висловили припущення, що саме КНР набагато ближча до перемоги в перегонах виробництва вакцини від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар із Ізраїлю заявив, що російська вакцина від коронавірусу – сумнівна, а повторні випадки зараження COVID-19 можуть бути помилковими.