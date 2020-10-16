США відмовилися продовжувати договір про ядерне озброєння на умовах Путіна

Радник із національної безпеки Білого дому Роберт О'Браєн заявив, що США не продовжуватимуть договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) без замороження кількості ядерних боєголовок. Саме такі умови поставив президент Росії Володимир Путін.

Радник заявив, що це не варіант розв'язання питання, повідомляється на сторінці Національної ради безпеки США в Twitter.

"Відповідь президента Путіна сьогодні про продовження СНО-3 без замороження ядерних боєголовок – це провал", – йдеться в повідомленні.

За словами О'Браєна, США сподіваються, що Росія перегляне свою позицію до того, як "почнеться дороговартісна гонка озброєнь".

Twitter NSC.

Раніше в п'ятницю Володимир Путін запропонував продовжити договір СНО-3 без жодних умов на один рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США заявили про готовність продовжити документ, але тільки за умови взаємного замороження ядерних арсеналів.