США відмовилися продовжувати договір про ядерне озброєння на умовах Путіна
США погодилися на продовження договору, але за умови взаємного замороження ядерних арсеналів
Путін запропонував продовжити його на рік без умов
Радник із національної безпеки Білого дому Роберт О'Браєн заявив, що США не продовжуватимуть договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) без замороження кількості ядерних боєголовок. Саме такі умови поставив президент Росії Володимир Путін.
Радник заявив, що це не варіант розв'язання питання, повідомляється на сторінці Національної ради безпеки США в Twitter.
"Відповідь президента Путіна сьогодні про продовження СНО-3 без замороження ядерних боєголовок – це провал", – йдеться в повідомленні.
За словами О'Браєна, США сподіваються, що Росія перегляне свою позицію до того, як "почнеться дороговартісна гонка озброєнь".
Раніше в п'ятницю Володимир Путін запропонував продовжити договір СНО-3 без жодних умов на один рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США заявили про готовність продовжити документ, але тільки за умови взаємного замороження ядерних арсеналів.