США відкликали війська з Норвегії, відправлені для стримування Росії

США припиняють дислокацію приблизно 700 морських піхотинців у Норвегії.

Як пише CNN, американські війська в цій країні переходять до більш коротких періодичних розгортань.

"Морські піхотинці будуть розміщуватися в Норвегії на менш тривалий період, щоб краще синхронізувати свою підготовку з норвезькими військами й забезпечити більш широкі можливості для великомасштабних тактичних навчань підрозділів морської піхоти", – заявив представник сил морської піхоти США в Європі.

За його словами, перехід до такої моделі розгортання не пов'язаний із коригуванням положення американських сил у Німеччині.

Нагадаємо, в 2018 році США збільшили кількість морських піхотинців, дислокованих у Норвегії під час шестимісячних ротацій, приблизно до 700 осіб. Це розгортання розглядалося як підготовка військових до можливої арктичної війни з Росією.

Москва протестувала проти збільшення присутності американських морпіхів у Норвегії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа критикувала Норвегію за те, що вона, як і Німеччина, не виконала рекомендований НАТО цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% свого ВВП. Водночас країна витрачає приблизно 1,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Трамп заявив про скорочення чисельності американських військ у Німеччині.