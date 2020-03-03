США "відібрали" в СРСР Прибалтику: гучна заява

Країни Прибалтики були включені до складу СРСР силою. Саме тому США ніколи не вважали цей регіон законною частиною союзу.

Про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляється на сайті американського Держдепартаменту. Він уточнив, що подібною є американська позиція щодо анексованого Росією Криму.

Країни Прибалтики були включені до складу СРСР силою Газета.ру

"Ми ніколи не погоджувалися, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії", – сказав він.

Гілмор порадив Москві змінити підхід у зовнішній політиці. В іншому разі санкції проти Росії збережуться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов заявив, що Радянський Союз є "незаконним утворенням", створеним "групою злочинців", а сучасна Росія не є його наступницею.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!