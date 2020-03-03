Головна Новини
3 березня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

США "відібрали" в СРСР Прибалтику: гучна заява

10.3т
Читати матеріал російською

Країни Прибалтики були включені до складу СРСР силою. Саме тому США ніколи не вважали цей регіон законною частиною союзу.

Про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляється на сайті американського Держдепартаменту. Він уточнив, що подібною є американська позиція щодо анексованого Росією Криму.

Країни Прибалтики були включені до складу СРСР силою

Країни Прибалтики були включені до складу СРСР силою

Газета.ру

"Ми ніколи не погоджувалися, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії", – сказав він.

Гілмор порадив Москві змінити підхід у зовнішній політиці. В іншому разі санкції проти Росії збережуться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов заявив, що Радянський Союз є "незаконним утворенням", створеним "групою злочинців", а сучасна Росія не є його наступницею.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Луговська
Місце
США
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
7
14
Смішно
27
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это вонючее вранье! Трумэн и Черчилль отдали Сталину Прибалтику и никто не возражал! В статусе победителя Сталин мог потребовать все, что угодно, кто мог бы ему отказать?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Прибалты так же как и свiдомо MAHДАйнутая мpaзота разрушила все, что построили оккупанты...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
hunt andres
hunt andres
Соглашались- не соглашались, а с СССР имели дипломатические, торговые и иные отношения. Брехунки.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги