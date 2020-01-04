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4 січня • оновлено в 09:33
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США відхрестилися від нічного удару в Іраку, де вбили медиків

3.6т
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У Вашингтоні (США) відхрестилися від авіаударів в районі міста Таджі в 30 кілометрах від Багдада (Ірак), які завдали в ніч на 4 січня.

Сили міжнародної коаліції на чолі з США заперечують свою участь в події. Про це на своїй сторінці в Twitter заявив офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість", яку проводить в Іраку і Сирії група країн на чолі з США, полковник Майлс Кеггінс.

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В Ірані оголосили про початок війни з США і пообіцяли "діяти"
"Коаліція не проводила авіаударів поблизу району Таджі в останні дні", – зазначив він.

Новина доповнюється.

Іраку завдали нового удару з неба

Іраку завдали нового удару з неба

Twitter Mustafa Al-Khaqani

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 4 січня невідомий літак завдав авіаудару по декільком автомобілям в районі міста Таджі, розташованого в 30 кілометрах від Багдада.

За попередній даними, під атаку потрапила автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб". В результаті, шестеро людей загинули, ще троє отримали поранення

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Они сами себя бомбили или это был кондиционер. Никого не напоминает? А вообще, это возможно был летак воинствующих пейсов, решивших под шумок тоже принять участие.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну конечно...
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну сейчас обосратель напишет что это был Российский самолет.
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