США відхрестилися від нічного удару в Іраку, де вбили медиків

У Вашингтоні (США) відхрестилися від авіаударів в районі міста Таджі в 30 кілометрах від Багдада (Ірак), які завдали в ніч на 4 січня.

Сили міжнародної коаліції на чолі з США заперечують свою участь в події. Про це на своїй сторінці в Twitter заявив офіційний представник штабу операції "Непохитна рішучість", яку проводить в Іраку і Сирії група країн на чолі з США, полковник Майлс Кеггінс.

"Коаліція не проводила авіаударів поблизу району Таджі в останні дні", – зазначив він.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 января 2020 г.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 4 січня невідомий літак завдав авіаудару по декільком автомобілям в районі міста Таджі, розташованого в 30 кілометрах від Багдада.

За попередній даними, під атаку потрапила автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб". В результаті, шестеро людей загинули, ще троє отримали поранення

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