США вдарять по Росії зі всієї зброї: озвучені сценарії великої війни

Існує два сценарії сутички Росії з США, перший із яких передбачає масовану атаку американців з використанням усіх можливих засобів, а також ядерної зброї.

Про це пише польське видання Myśl Polska. Водночас у відповідь Росія може нанести такий же руйнівний удар по США.

Згідно з другим сценарієм, Росію помістять у економічну ізоляцію. Вона буде спрямована на зміну політичного керівництва країни. Заразом саме РФ розглядається США як найбільш ймовірний противник.

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, точкою збройного зіткнення між США і Росія, найімовірніше, стане не Сирія, а Україна.

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