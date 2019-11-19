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19 листопада • оновлено в 08:24
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США вдарять по Росії зі всієї зброї: озвучені сценарії великої війни

4.3т
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Існує два сценарії сутички Росії з США, перший із яких передбачає масовану атаку американців з використанням усіх можливих засобів, а також ядерної зброї.

Про це пише польське видання Myśl Polska. Водночас у відповідь Росія може нанести такий же руйнівний удар по США.

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Згідно з другим сценарієм, Росію помістять у економічну ізоляцію. Вона буде спрямована на зміну політичного керівництва країни. Заразом саме РФ розглядається США як найбільш ймовірний противник.

США вдарять по Росії зі всієї зброї: озвучені сценарії великої війни

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, точкою збройного зіткнення між США і Росія, найімовірніше, стане не Сирія, а Україна.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
США
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Северг Олег
Северг Олег
Как были Малопольшей так и остаются... Всё что Польша выплёвывает эти холопы подбирают и радостно в свою хату тащат, на почётное место, как украшение. Поганый в сути своей народец. Испортили поляки и черта оседлости русскую кровь на Украине. Вот такое вот там теперь живёт...
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
эту нечисть просто изолировать и все
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Надеюсь не за украины?
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