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ПолітикаЕкономіка

США вдарить по Росії новими санкціями: що відомо

4.2тЧитати новину російською

США підготували пакет нових санкцій, спрямованих проти підприємств з Росії.

Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела в адміністрації США, обмеження також торкнуться Китаю, КНДР і третіх країн, які з нею співпрацюють.

"Міністерство фінансів підготувало пакет з санкціями, спрямованими проти трьох десятків об'єктів, в тому числі російських і китайських підприємств", - повідомили співрозмовники.

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При цьому оголошення санкцій проти КНДР поки що призупинено через відновлення підготовки до зустрічі між главами країн Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Відзначається, що санкції були підготовлені у зв'язку з недавньою агресивною риторикою Ина, через що американський лідер і відзначив запланований саміт.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше у Трампа заявили, що США введуть проти Росії більше односторонніх санкцій, ніж ті, які діють в даний час.

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Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і РосієюРакетно-ядерна програма КНДР
Місце
США
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