Услід за Сулеймані: США вдарили по лідеру терористів "Аль-Каїди"

Військові США завдали повітряного удару по місцю перебування лідера "Аль-Каїди" Касіма аль-Рімі на Аравійському півострові (АКАП).
Про це повідомив CNN із посиланням на джерела в американському Міністерстві оборони. Представник Пентагону не уточнив, чи був убитий 41-річний аль-Рімі.
"Хоча нам відомі повідомлення про смерть лідера АКАП Касіма аль-Рімі, Міністерству оборони нічого сказати щодо цього питання", – заявив CNN міністр оборони Сполучених Штатів.
Раніше уряд США запропонував винагороду в 10 млн доларів за будь-яку інформацію про лідера "Аль-Каїди" на Аравійському півострові.
За повідомленнями, терористичного лідера протягом декількох місяців відстежували за допомогою розвідки та повітряного спостереження.
Лідер Аль-Каїди Касім Аль-Рімі
CNN
АКАП – це представництво "Аль-Каїди", що базується в Ємені. Воно було створено в 2009 році та вважається одним із найнебезпечніших терористичних угруповань.
Організація неодноразово оголошувала про плани здійснити теракт на території США.
Вважається, що Касім аль-Рімі став його лідером після 2015 року, коли в результаті авіаудару американських військ був убитий попередній глава угруповання Насіра аль-Вухайші.
Рада Безпеки ООН занесла аль-Рімі в перелік осіб, які підлягають міжнародним санкціям за терористичну діяльність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час убивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, імовірно, був у Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану, де попрощатися з ним прийшли мільйони жителів.
Парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства Сулеймані.
Донька вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.
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