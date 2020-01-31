Услід за Сулеймані: США вдарили по лідеру терористів "Аль-Каїди"

Військові США завдали повітряного удару по місцю перебування лідера "Аль-Каїди" Касіма аль-Рімі на Аравійському півострові (АКАП).

Про це повідомив CNN із посиланням на джерела в американському Міністерстві оборони. Представник Пентагону не уточнив, чи був убитий 41-річний аль-Рімі.

"Хоча нам відомі повідомлення про смерть лідера АКАП Касіма аль-Рімі, Міністерству оборони нічого сказати щодо цього питання", – заявив CNN міністр оборони Сполучених Штатів.

Раніше уряд США запропонував винагороду в 10 млн доларів за будь-яку інформацію про лідера "Аль-Каїди" на Аравійському півострові.

За повідомленнями, терористичного лідера протягом декількох місяців відстежували за допомогою розвідки та повітряного спостереження.

Лідер Аль-Каїди Касім Аль-Рімі CNN

АКАП – це представництво "Аль-Каїди", що базується в Ємені. Воно було створено в 2009 році та вважається одним із найнебезпечніших терористичних угруповань.

Організація неодноразово оголошувала про плани здійснити теракт на території США.

Вважається, що Касім аль-Рімі став його лідером після 2015 року, коли в результаті авіаудару американських військ був убитий попередній глава угруповання Насіра аль-Вухайші.

Рада Безпеки ООН занесла аль-Рімі в перелік осіб, які підлягають міжнародним санкціям за терористичну діяльність.

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