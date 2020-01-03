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3 січня • оновлено в 19:53
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Командир у тіні і головний від Асада: з'ясувалися красномовні факти з біографії убитого Сулеймані

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Генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), друг президента РФ Володимира Путіна Касем Сулеймані, якого ліквідували США, роками був найвпливовішою людиною на Близькому Сході.

Детально про нього написали в матеріалі The Newyorker ще в 2013 році. Уже тоді військовий прославився як тіньовий командир.

"Маленький чоловік років п'ятдесяти шести років, із сріблястими волоссям, із коротко підстриженою бородою і виразом сильної самодостатності. Це був Сулеймані. Будучи командирами Революційної гвардії, він належав до невеликого братства, сформованого під час Священної оборони", – сказано в статті.

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З'ясувалися красномовні факти про Сулеймані

З'ясувалися красномовні факти про Сулеймані

esquire.ru

Відзначається, що коли Сулеймані прийняв командування Силами "Кудсу" (елітного підрозділу КВІРу), він прагнув змінити Близький Схід на користь Ірану, працюючи в якості посередника і військової сили: вбиваючи суперників, озброюючи союзників і керуючи мережею груп бойовиків, які вбили сотні американців в Іраку.

Міністерство фінансів США піддало Сулеймані санкціям за його роль у підтримці режиму Башара Асада і за підбурювання до тероризму. І все ж він залишався ніби невидимим для зовнішнього світу.

"Сулеймані – найвпливовіший на Близькому Сході сьогодні", – так говорив про нього колишній американський офіцер, який воював в Іраку, Джон Магуайр.

Розповіли в статті також про манеру Сулеймані поводитися на публіці: "Він поводиться непомітно і рідко підвищує голос, демонструючи рису, яку араби називають "хіліб", або применшення харизми. Якщо в кімнаті буде десять осіб, коли Сулеймані входить, він не приходить і не сидить із вами. Він сидить там, з іншого боку кімнати, дуже тихо. Не говорить, не коментує, просто сидить і слухає. і тому, звичайно, всі думають тільки про нього".

Відзначимо, сирійський президент Башар Асад відреагував на вбивство Сулеймані, висловивши солідарність з Іраном.

"Народ Сирії збереже пам'ять про генерала Сулеймані, який разом з сирійською армією захищав країну від тероризму. Сулеймані присвятив своє життя служінню батьківщині і справедливій справі сил опору. Вчинений США злочин тільки посилить рішучість Сирії і Ірану протистояти американській підривної політиці на Близькому Сході", – сказано в посланні Асада Верховному лідеру Ірану.

Асад відреагував на вбивство Сулеймані

Асад відреагував на вбивство Сулеймані

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через всього декілька хвилин після удару США.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Башар Асад
Місце
Ірак
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