США в умовах пандемії відзначили День незалежності: фото та відео, як це було

У США 4 липня відзначили 244-й День незалежності, який в цьому році проходив в умовах пандемії COVID-19.

Через вірус звичні масштабні заходи не проводилися, проте деякі урочистості все ж відбулися, пише "24 канал" (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

У США відзначили День незалежності

В рамках урочистих заходів президент США Дональд Трамп звернувся до американців біля гори Рашмор, на якій зображені портрети американських президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна. Також над нею відбувся парад військових літаків.

У США відзначили День незалежності

Також чимало святкових подій були доступні в режимі онлайн. Серед них концерт A Capitol Fourth, який зазвичай проводять навпроти Капітолію і на якому збирається до півмільйона глядачів. У цьому році його записали заздалегідь – "в знакових місцях по всій країні" – і повинні показати по ТБ і в інтернеті.

Послухати промову Трампа зібралися близько 7,5 тисяч глядачів. На думку президента США, "немає кращого місця для того, щоб святкувати незалежність Америки, ніж під цим величним монументом, спорудженим на честь чотирьох найбільших американців".

У США відзначили День незалежності

Більшу частину виступу глава держави присвятив зростанню впливу прогресивних ідей і політиків в США, а також темі протестів в країні.

"Радикальна ідеологія, яка атакує нашу країну, просувається під прапором боротьби за соціальну справедливість, але насправді вона б знищила і справедливість, і наше суспільство. Вона б перетворила справедливість в інструмент розбрату і помсти, і перетворила б наше вільне і гармонійне суспільство в місце репресій, гноблення і дискримінації. Вони хочуть змусити нас замовчати, але ми не дозволимо заткнути нам рот", – підкреслив Трамп.

У США відзначили День незалежності

Також Трампи розкритикував "лівацьку культурну революцію" і "злісний натовп", які, за його словами, загрожують основам американської держави. У той же час політик засудив тих, хто веде "безжальну кампанію, щоб знищити нашу історію, оббрехати наших героїв, знецінити наші цінності і звернути наших дітей".

У США відзначили День незалежності

День незалежності США відсвяткували й у Києві. У резиденції посла США відбувся урочистий прийом, концерт, феєрверки і вечірки з приготуванням бургерів. Всі заходи проводилися в онлайн-режимі.

Віртуально їх відвідав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який подякував США за "міцну і стійку підтримку.

Також американців привітав президент України Володимир Зеленський.

Поздоровлення від президента України Twitter Володимира Зеленського

"З Днем незалежності, США! Протягом понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу! Ми бажаємо республіканцям і демократам з Палати представників, республіканцям і демократам з Сенату, і Білому дому сил протистояти всім викликам. Україна – з вами ! " – написав він у Twitter.

Не обійшлося і без протестів

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

У США відзначили День незалежності

4 липня 1776 року було підписано Декларацію незалежності, згідно з якою британські колонії в Північній Америці оголосили незалежність від Великобританії. Відтоді 4 липня в США відзначають День незалежності і свободи всіх американців.