США в розпал пандемії накрили смертоносні торнадо: моторошні фото і відео
У штатах на південному сході США ввечері 12 квітня пронеслася серія потужних торнадо, що призвело не тільки до різних руйнувань, але й загибелі щонайменше шести осіб.
Про це повідомляє CNN, а багато жителів діляться фото і відео наслідків у соцмережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що перший удар стихії припав на Міссісіпі і Луїзіану. Значної шкоди вона завдала в округах Ковінгтон, Сосо і Джонс.
Так, станом на 21:30 за місцевим часом у Луїзіані та Міссісіпі було зафіксовано понад 25 торнадо, найпотужніші з них досягали швидкості 320 км/г. Тоді як у штаті Техас смерч пронісся за 50 кілометрів від Остіна. А в Джорджії, Алабамі й Теннессі спостерігалася штормова погода.
У всіх зазначених регіонах стихія зруйнувала безліч будинків і пошкодила автомобілі. Водночас у департаментах із надзвичайних ситуацій констатують, що точна кількість загиблих і поранених поки не встановлена.
Загалом 12-13 квітня метеорологи спрогнозували загрозу торнадо для 20 штатів на південному сході США, де проживають приблизно 95 млн людей.
Влада на місцях ухвалила рішення не закривати укриття, незважаючи на пандемію коронавірусу. Але там встановлені антисептики й працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні американським штату Теннессі пронісся потужний торнадо, який зруйнував безліч будинків, повалив дерева та стовпи, а також убив десятки людей.