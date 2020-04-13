США в розпал пандемії накрили смертоносні торнадо: моторошні фото і відео

Марина Ліснічук Світ 09:30, 13.04.2020 Оновлено: 09:35, 13.04.2020

У штатах на південному сході США ввечері 12 квітня пронеслася серія потужних торнадо, що призвело не тільки до різних руйнувань, але й загибелі щонайменше шести осіб.

Про це повідомляє CNN, а багато жителів діляться фото і відео наслідків у соцмережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що перший удар стихії припав на Міссісіпі і Луїзіану. Значної шкоди вона завдала в округах Ковінгтон, Сосо і Джонс.

По США вдарили торнадо
edition.cnn.com

Так, станом на 21:30 за місцевим часом у Луїзіані та Міссісіпі було зафіксовано понад 25 торнадо, найпотужніші з них досягали швидкості 320 км/г. Тоді як у штаті Техас смерч пронісся за 50 кілометрів від Остіна. А в Джорджії, Алабамі й Теннессі спостерігалася штормова погода.

По США вдарили торнадо
edition.cnn.com

У всіх зазначених регіонах стихія зруйнувала безліч будинків і пошкодила автомобілі. Водночас у департаментах із надзвичайних ситуацій констатують, що точна кількість загиблих і поранених поки не встановлена.

По США вдарили торнадо
edition.cnn.com

Загалом 12-13 квітня метеорологи спрогнозували загрозу торнадо для 20 штатів на південному сході США, де проживають приблизно 95 млн людей.

Влада на місцях ухвалила рішення не закривати укриття, незважаючи на пандемію коронавірусу. Але там встановлені антисептики й працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися безпечної дистанції.

По США вдарили торнадо
twitter.com/AaronRigsbyOSC
По США вдарили торнадо
twitter.com/HydroseOfficial
По США вдарили торнадо
twitter.com/CharlesPeekWX
По США вдарили торнадо
twitter.com/CharlesPeekWX
По США вдарили торнадо
twitter.com/CharlesPeekWX
По США вдарили торнадо
twitter.com/weatherchannel
По США вдарили торнадо
com / WeatherNow7
За США вдарили торнадо
edition.cnn.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні американським штату Теннессі пронісся потужний торнадо, який зруйнував безліч будинків, повалив дерева та стовпи, а також убив десятки людей.

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