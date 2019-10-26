Я напомню, что в Соединенных Штатах Америки не запрещена ни свастика, ни "Майн Кампф", ни нацистские высказывания, ни отрицание Холокоста, ни хейт-спичи, ни вообще любые облизывания национал-социализма и теории расового превосходства. Поправка о свободе слова гарантирует право на любую символику и любые зиг хайли.

В Штатах хренова туча организаций белого толка, которые "открыто рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами".

Ты можешь набить себе на лбу символ SS, купить автомат Калашникова и открыто тренировать на оборудованном стрельбище других граждан, хоть со свастиками на жопе, хоть каких угодно, распевая "Дойчланд, Дойчланд убер аллес".

Свобода слова, свобода бизнеса, свобода оружия.

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Но опасность для США при этом представляет батальон "Азов", который находится хрен знает где за океаном и ни разу, никогда, вообще ни слова не говорил про Штаты.

Критерии для включения Госдепартаментом организаций в список FTO просты: организация должна быть иностранной, принимать участие в террористической деятельности или поддерживать терроризм, а также представлять угрозу для граждан США, национальной безопасности или экономических интересов страны, — сообщают нам сорок американских конгрессменов.

Я ни фига, ни разу, мягко говоря, не сторонник белых суперменов, но мне очень хотелось бы спросить сорок американских конгрессменов в ответ на их же слова - какие именно теракты совершил батальон "Азов", какие он поддерживает, а также как именно он предоставляет угрозу для национальной безопасности США, воюя в окопах за восемь тысяч четыреста километров от его границ с иррегулярными военными формированиями страны, в военной доктрине которой именно альянс, в котором состоит США, и обозначены как основная военная угроза и признанной спонсором терроризма?

В том, что "Азов" - иностранная организация - я с американскими конгрессменами спорить не буду, так уж и быть.

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