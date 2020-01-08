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8 січня • оновлено в 16:33
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США терміново вивели війська із Сирії та відрядили до Іраку

2.9т
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У Сирії американські військові залишили дві бази, розташовані на північному сході країни, і попрямували у бік Іраку.

За даними агентства SANA, близько 40 вантажівок із військовою технікою залишили базу Гораб-Джейрах у провінції Хасеке в напрямку кордону з Іраком.

Також американці залишили базу в місті Шаддаді, звідки 50 вантажівок попрямували до прикордонного КПП аль-Валід. Зазначається, що частина військових прибула на базу в Шаддаді з південного сходу Сирії – провінції Дейр-ез-Зор.

Агентство повідомляє, що передислокація військових є "підготовкою до остаточного виведення військ".

Американські військові

Американські військові

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
бегут твари
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мясцо...
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
бегут крысы !
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