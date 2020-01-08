США терміново вивели війська із Сирії та відрядили до Іраку

У Сирії американські військові залишили дві бази, розташовані на північному сході країни, і попрямували у бік Іраку.
За даними агентства SANA, близько 40 вантажівок із військовою технікою залишили базу Гораб-Джейрах у провінції Хасеке в напрямку кордону з Іраком.
Також американці залишили базу в місті Шаддаді, звідки 50 вантажівок попрямували до прикордонного КПП аль-Валід. Зазначається, що частина військових прибула на базу в Шаддаді з південного сходу Сирії – провінції Дейр-ез-Зор.
Агентство повідомляє, що передислокація військових є "підготовкою до остаточного виведення військ".
Американські військові
Як писав OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак). Сирія ж є сусідкою Іраку.
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