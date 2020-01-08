США терміново вивели війська із Сирії та відрядили до Іраку

У Сирії американські військові залишили дві бази, розташовані на північному сході країни, і попрямували у бік Іраку.

За даними агентства SANA, близько 40 вантажівок із військовою технікою залишили базу Гораб-Джейрах у провінції Хасеке в напрямку кордону з Іраком.

Також американці залишили базу в місті Шаддаді, звідки 50 вантажівок попрямували до прикордонного КПП аль-Валід. Зазначається, що частина військових прибула на базу в Шаддаді з південного сходу Сирії – провінції Дейр-ез-Зор.

Агентство повідомляє, що передислокація військових є "підготовкою до остаточного виведення військ".

Американські військові

Як писав OBOZREVATEL:

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