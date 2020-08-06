США та Росія досягли прогресу в переговорах щодо ядерної зброї, – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив про прогрес у переговорах з Росією щодо контролю над ядерною зброєю.

З такою заявою він виступив на брифінгу для журналістів 5 серпня, передає ТАСС. Держсекретар сподівається, що переговори продовжаться.

"Протягом останніх кількох місяців ми старанно працювали над тим, щоб три країни, у яких є найбільш великий арсенал ядерної зброї, тобто США, Росія і Китай, провели стратегічний діалог про те, як нам разом рухатися далі, щоб знизити загрозу для світу з точки зору використання цієї потужної зброї. Ми з росіянами досягли прогресу, у нас були дві хороші зустрічі, і я сподіваюся, що у нас незабаром буде ще одна", – сказав він.

Також держсекретар висловив надію, що до переговорів приєднається Китай.

"Ми сподіваємося, що вони братимуть участь, що Росія закличе їх брати участь, ми сподіваємося, що весь світ зрозуміє, як важливо, щоб три ядерні держави зі значними ресурсами і арсеналами зібралися разом та створили більш стійку і стабільну стратегічну ситуацію з точки зору не тільки ризику використання ядерної зброї, але також і її поширення", – зазначив Помпео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін в липні обговорили по телефону питання стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.