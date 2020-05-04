США та Китай влаштували гонитву за вакциною від COVID-19: у Трампа озвучили побоювання

США та Китай залучені до гонитви за розробку вакцини проти COVID-19. При цьому в Штатах стурбовані, що в разі успіху, китайці будуть використовувати ліки в якості економічного та дипломатичного важеля.

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Про це розповіло джерело в Агентстві національної безпеки США, передає Daily Mail.

"Той, хто знайде працездатну вакцину прямо зараз, буде правити світом", – анонімно повідомив співробітник служби національної безпеки.

Вакцина від COVID-19

Експерти попередили, що Китай зможе вести величезну пропаганду та диктувати свої умови.

"Найчастіше китайські пропозиції допомоги супроводжуються з супутніми умовами. Таким чином, вони могли б використовувати це як спосіб збільшити свій вплив і ще більше витіснити США", – пояснив колишній співробітник Пентагону та ЦРУ Метт Кренига.

Один з представників національної безпеки визнав, що "у Китаю є перевага" в глобальних зусиллях по розробці вакцини. Однак він додав, що китайці були раніше викриті в промисловому шпигунстві. А США є перевага у вигляді 30 офіційних союзників за договором з провідними науковими дослідними співтовариствами світу.

"Таким чином, ми могли б і повинні зробити набагато кращу роботу по стимулюванню союзників і об'єднанню їх (в питанні вакцин)", – зазначив Кренига.

Відзначається, що китайський уряд має намір прискорити розробку вакцини, особливо на тлі звинувачень у тому, що COVID-19 створили в лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, до кінця 2020 року створять вакцину від COVID-19.