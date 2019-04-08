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США та Іран оголосили один одного терористами: розгорівся міжнародний скандал

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США визнали Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який надає силову підтримку владі Ірану, міжнародною терористичною організацією.

Про це сказано в офіційній заяві американського президента Дональда Трампа. У відповідь Іран оголосив терористами Збройні сили США.

"КВІР є основним засобом уряду Ірану направляти і здійснювати свою глобальну терористичну кампанію", – підкреслили в Білому домі.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

iarex.ru

В Ірані миттєво відреагували на дії Трампа. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф надіслав листа президентові країни Хасану Роухані, в якому закликав включити ЗС США в список терористичних організацій.

За даними телеканалу "PressTV", Вища рада національної безпеки Ірану підтримавла ініціативу глави МЗС і визнала війська Трампа терористичними.

США та Іран оголосили один одного терористами: розгорівся міжнародний скандал

thekievtimes.ua

Як уточнив американський держсекретар Майк Помпео, США залишать в силі режим санкцій і продовжать чинити тиск на Іран, щоб він почав вести себе, "як нормальна країна". Також він закликав союзників вчинити аналогічно.

"Лідери Ірану не є революціонерами, і жителі заслуговують для себе кращого. Вони опортуністи. Нам необхідно допомогти жителям Ірану повернути свою свободу", – написав він у Twitter.

Відзначимо, раніше США вводили санкції проти десятків іранських організацій і осіб, пов'язаних із КВІР, але саму організацію ніякі санкції не зачіпали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня США розширили список санкцій проти Ірану. У документ включили 14 фізичних осіб і 17 організацій.

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Тема
Новини світу
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
С Ираном в этом вопросе согласны все. Только страшно официально признать.
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Жрет_Говно Украинец
Жрет_Говно Украинец
А что такое? Только пиндосне можно включать вооруженные силы других стран в террористы? П8сдить будут амеров как террористов иранцы
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Знатно пиндосов потроллили ))
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