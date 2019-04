США та Іран оголосили один одного терористами: розгорівся міжнародний скандал

США визнали Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який надає силову підтримку владі Ірану, міжнародною терористичною організацією.

Про це сказано в офіційній заяві американського президента Дональда Трампа. У відповідь Іран оголосив терористами Збройні сили США.

"КВІР є основним засобом уряду Ірану направляти і здійснювати свою глобальну терористичну кампанію", – підкреслили в Білому домі.

В Ірані миттєво відреагували на дії Трампа. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф надіслав листа президентові країни Хасану Роухані, в якому закликав включити ЗС США в список терористичних організацій.

За даними телеканалу "PressTV", Вища рада національної безпеки Ірану підтримавла ініціативу глави МЗС і визнала війська Трампа терористичними.

Як уточнив американський держсекретар Майк Помпео, США залишать в силі режим санкцій і продовжать чинити тиск на Іран, щоб він почав вести себе, "як нормальна країна". Також він закликав союзників вчинити аналогічно.

"Лідери Ірану не є революціонерами, і жителі заслуговують для себе кращого. Вони опортуністи. Нам необхідно допомогти жителям Ірану повернути свою свободу", – написав він у Twitter.

In an important step to counter the Iranian regime's terrorism, the US has designated the Islamic Revolutionary Guard Corps, incl. Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization. We must help the people of Iran get back their freedom. pic.twitter.com/T65CxJjRrr