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''США спонсорують'': Лавров заговорив про зміну режиму в Росії

11.7тЧитати матеріал російською

Росія нібито має у своєму розпорядженні докази причетності США до втручань у внутрішні справи країни, зокрема, до спроб зміни режиму РФ.

"Американські дипломати не раз були помічені на публічних заходах опозиції, включно з несистемною, з гаслами зміни режиму і так далі", - цитує ТАСС міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За його словами, американські колеги намагаються перевести ці випадки в жарт, стверджуючи, що "все буде добре" і "відносини нормалізуються", але "за фактами втручання ніякої реакції немає".

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"У відповідь їм говоримо, що в нас є не просто якісь підозри щодо них, а їх закон, який називається "Закон про підтримку України", прийнятий у 2015 році", - сказав Лавров.

Він додав, що відповідно до цього документа Держдепу нібито наказано витрачати $20 млн на рік для того, щоб просувати демократію у РФ. Він стверджує, що американцями також фінансуються російські неурядові організації, які виступають за демократизацію усіх сфер життя.

Як писав OBOZREVATEL, США поставили Росії ультиматум після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Об'єкти
СШАУкраїна
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Сдается мне,что унылая лошадь не ту траву жрет.
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1
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Satin Rik
Satin Rik
Ало, адміни! Що за гей у Вас коментарі почав видаляти?
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Satin Rik, то підарас, нашо геїв ображати
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Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Никакой демократии! Продолжаем радостно и уверенно маршировать в средневековье, пресмыкаясь перед позорным сцарьком, карликовым рашенфюрером-педофилом. Рабам нужна нагайка и побои, и унижения. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь...
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2
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Галкина Елена
Галкина Елена
Лунёв Андрей, остановитесь. Не надо раздеваться принародно и рассказывать о своём болезненном состоянии.Здоровья Вам!
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