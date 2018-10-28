''США спонсорують'': Лавров заговорив про зміну режиму в Росії

Росія нібито має у своєму розпорядженні докази причетності США до втручань у внутрішні справи країни, зокрема, до спроб зміни режиму РФ.

"Американські дипломати не раз були помічені на публічних заходах опозиції, включно з несистемною, з гаслами зміни режиму і так далі", - цитує ТАСС міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За його словами, американські колеги намагаються перевести ці випадки в жарт, стверджуючи, що "все буде добре" і "відносини нормалізуються", але "за фактами втручання ніякої реакції немає".

"У відповідь їм говоримо, що в нас є не просто якісь підозри щодо них, а їх закон, який називається "Закон про підтримку України", прийнятий у 2015 році", - сказав Лавров.

Він додав, що відповідно до цього документа Держдепу нібито наказано витрачати $20 млн на рік для того, щоб просувати демократію у РФ. Він стверджує, що американцями також фінансуються російські неурядові організації, які виступають за демократизацію усіх сфер життя.

Як писав OBOZREVATEL, США поставили Росії ультиматум після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.