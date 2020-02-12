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12 лютого • оновлено в 10:22
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США розсекретили карту агресії флоту Росії: де гарячі точки

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У проєкті бюджету Пентагону (Міністерства оборони США) на 2021 рік наявна карта активності Росії та Китаю у Світовому океані.

На ній можна побачити зони підвищеної уваги, пише The Drive. Зокрема, Москва посилила свою присутність поблизу південно-східного узбережжя Північної Америки, в Карибському басейні, в північній частині Атлантичного океану, в Середземному морі та в Арктиці.

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Росія різко збільшила активність у Світовому океані

Росія різко збільшила активність у Світовому океані

"МК"

Водночас спостерігається різке збільшення активності Китаю на російському Далекому Сході, зокрема в Чукотському морі.

США розсекретили карту агресії флоту Росії: де гарячі точки

Як повідомляв OBOZREVATEL, винищувачі повітряної поліції НАТО в небі над країнами Балтії двічі були змушені підніматися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російська воєнна загроза Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Odessa Max
Odessa Max
Да весь этот цирк только излза одной полосы синего цвеиа вдоль подводных коммуникаций Америки :)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять Вика Жмaйло govna обьелась) "карта агрессии"? Это на карте Россия вокруг своих границ агрессирует? Ведь ее флот отмечен синим. А китайский красным. И китайцы тоже проявляют агрессию вдоль своих границ)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А хде Азовское море?
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