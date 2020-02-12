США розсекретили карту агресії флоту Росії: де гарячі точки

У проєкті бюджету Пентагону (Міністерства оборони США) на 2021 рік наявна карта активності Росії та Китаю у Світовому океані.

На ній можна побачити зони підвищеної уваги, пише The Drive. Зокрема, Москва посилила свою присутність поблизу південно-східного узбережжя Північної Америки, в Карибському басейні, в північній частині Атлантичного океану, в Середземному морі та в Арктиці.

Росія різко збільшила активність у Світовому океані "МК"

Водночас спостерігається різке збільшення активності Китаю на російському Далекому Сході, зокрема в Чукотському морі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, винищувачі повітряної поліції НАТО в небі над країнами Балтії двічі були змушені підніматися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Росії.

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